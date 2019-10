Erstes Länderspieltor für Dornbirnerin Carina Brunold

Die 17-jährige Mittelfeldspielerin trifft für Österreich gegen Lettland ins Schwarze

In der 69. Minute wurde die Dornbirnerin Carina Brunold im UEFA EM-Qualispiel, 1. Runde, gegen die Letten eingewechselt und besorgte nur fünfzehn Minuten später mit ihrem ersten Treffer in einem Länderspiel den 6:0-Endstand. Die Unter-19-Nationalmannschaft von Österreich siegte gegen Lettland im Schongang und hat sich schon vor dem letzten Spiel gegen die Schweiz (Montag, 16 Uhr) für die Eliterunde um den Aufstieg in die UEFA EM qualifiziert. FC Dornbirn Spielerin Leonie Salzgeber saß 90 Minuten auf der Ersatzbank, kam leider nicht zu einem Einsatz (tk).