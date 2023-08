Erstes Heimspiel für Austria Lustenau

Am Mittwoch ist Alexander Schneider, Sportkoordinator der Austria Lustenau, zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am vergangenen Samstag startete die Austria Lustenau mit einem Auswärts-Remis gegen Hartberg in die neue Bundesliga-Saison. Am Sonntag spielen die Rheindörfler erstmals auf dem heimischen Rasen und wollen gegen Austria Wien punkten. Am Mittwoch spricht Sportkoordinator Alexander Schneider mit Moderator Joachim Mangard über das erste Heimspiel und den 8:0-Sieg im ÖFB-Cup.