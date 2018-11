Erstes großes Rodelrennen der Saison

Bludenz (dk). Nach intensiven Vorbereitungen wird es nun für die Athleten des Rodelclubs Sparkasse Bludenz ernst.

Letzte Trainingseinheit für die beiden Bludenzer Mitglieder des rot-weiß-roten Nachwuchskaders Madlen Loss und Yannick Müller war ein Trainingslager in Winterberg (GER), das für die Städtle-Rodler recht erfolgreich verlief. Zusammen mit Athleten aus Russland, Rumänien, Italien und Deutschland holten sie sich den letzten Schliff für die nun beginnende Rennsaison. Diese startet am Sonntag, 18. November 2018 mit dem ASVÖ-Cup in Innsbruck-Igls. Eine erste Standortbestimmung für Loss und Müller, zu der die Bludenzer Rodelfans den beiden kräftig die Daumen drücken werden.