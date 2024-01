Erstes Fotoshooting für den seltenen Nachwuchs

Zwergflusspferd Mikolas ist nicht nur ein besonders niedlicher Neuzugang für den Safaripark in Dvur Kralove in Tschechien, er ist auch besonders wichtig für seine ganze Art - denn Zwergflusspferde sind eine gefährdete Spezies.

Auf Erkundungstour

Zwergflusspferde: Die Kleinen unter den Großen

Zwergflusspferde leben eigentlich in Sümpfen und Regenwäldern in Westafrika - in freier Wildbahn gibt es aber nur noch etwa 2.500 Tiere. Auch das Züchten in Gefangenschaft gestaltet sich schwierig, vor allem, weil es nur wenige männliche Tiere gibt.