Erstes Faschingskonzert

Die Musikschule Montafon lud in den Gemeindesaal nach St. Gallenkirch zu Faschingskonzert

Die Narren waren am Freitag Nachmittag in St. Gallenkirch los, als die Musikschule Montafon zu ihrem ersten Faschingskonzert der Kleinen lud. Insgesamt wurden 23 Beiträge von diversen Ensembles, dem Kinderchor und Solisten zum Besten gegeben. Allesamt waren die Kleinen und ihre Musiklehrer verkleidet gekommen. „Das Musizieren vor Publikum ist für die Kinder sehr wichtig. So wissen sie, für was sie üben“, fasst der Direktor der Musikschule Montafon, Ralph Hollenstein, der sich an diesem Nachmittag als Banane verkleidet hatte, zusammen.