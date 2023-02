Erstes Erzählcafé in Satteins

Alt und Jung haben sich viel zu sagen, das zeigte sich einmal mehr beim ersten Erzählcafé in der Volksschule Satteins.

Wie war es im Krieg? Mit was haben Kinder gespielt? Was gab es früher zum Essen? Das und noch vieles mehr wollten die Kinder der Volksschule Satteins beim ersten Erzählcafé in ihrer Schule von den Schwestern Theresia Lampert (Jahrgang 1933) und Katharina Metzler (Jahrgang 1940) sowie von Altbürgermeister Albert Burtscher (Jahrgang 1941) wissen. Die drei erzählten von ihrer Kinder- und Jugendzeit und gaben den Kindern Antworten auf ihre Fragen. Nicht schlecht staunten die Kinder beispielsweise, als Theresa Lampert den Kindern an der Tafel zeigte, wie man früher geschrieben hat. „Da kann ich ja gar nicht alle Wörter lesen“, zeigte sich ein Mädchen verblüfft.