Erstes E-Schiff für das Bodenseegewässer in Bau

Das neue E-Schiff der Bodensee-Schiffbetriebe (BSB) ist seit 2020 in Planung und soll bereits im Sommer 2022 in Betrieb genommen werden.

Der Zeitplan ist straff: In der deutschen Hafenstadt Stralsund wurde bereits das erste Bauteil für das Schiff aus der Aluminiumplatte geschnitten. Im Februar des nächsten Jahres sollen dann die einzelnen Sektionen an die Schiffbauanlage in Friedrichshafen angeliefert werden. Einwasserung und Probefahrten sind für Ende April geplant, bevor das neue E-Schiff im Juni 2022 in einen neuen Fahrplan integriert werden kann.