Erstes Dornbirner Glockenkonzert

Drei Dornbirner Glockengeläute feiern heuer ihren 100. Geburtstag.

Dornbirn. Am 26. November findet anlässlich des 100. Jubiläums der drei Dornbirner Glockengeläute von Maria Heimsuchung, Maria Magdalena (Ebnit) und St. Martin das erste Dornbirner Glockenkonzert statt. Beginn ist um 16:30 Uhr vor dem Pfarrzentrum St. Martin mit Erläuterungen zum Konzert.

Im Jahr 2022 feiern drei Dornbirner Glockengeläute ihr 100-jähriges Jubiläum: die vier Glocken der Kirche Maria Heimsuchung in Haselstauden (gegossen 1921, geweiht 1922), die drei Glocken der Bergkirche Maria Magdalena in Ebnit und nicht zuletzt vier der sechs Glocken und die mechanische Turmuhr der Stadtpfarrkirche St. Martin, darunter die größte Glocke der Stadt. Alle diese Glocken wurden aus Gussstahl im steirischen Kapfenberg von den Böhler-Stahlwerken gegossen.

Anlässlich dieses seltenen Jubiläums kam die Idee auf, ein Dornbirner Glockenkonzert zu veranstalten. „Da die Dornbirner Kirchen allerdings recht weit auseinander liegen, ist es schwer, die Geläute an einem zentralen Platz zu hören und dort zu erläutern. Daher wird Daniel Ort, Glockensachverständiger, eine Vorführung der Einzelglocken auf das große Geläute der Kirche St. Martin am Marktplatz beschränken“, betont Nora Bösch von der Pfarre St. Martin.

Die Idee ist, am Marktplatz ab 16.30 Uhr alle sechs Glocken der Kirche einzeln kurz und in drei Teilkombinationen vorzustellen. Zwischendrin erfolgen kurze Erläuterungen zu den einzelnen Glocken, der Turmuhr (einer der wenigen noch in Betrieb befindlichen mechanischen Turmuhren Vorarlbergs) und zu den restlichen Dornbirner Glocken.