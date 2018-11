Erstes Derby für EHC Lustenau in Feldkirch

Nach dem Derby-Erfolg gegen den EC Bregenzerwald wartet nun die VEU Feldkirch auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau.

Nach einem eher holprigen Start in die Saison konnte sich Feldkirch enorm steigern und belegt derzeit den vierten Tabellenrang. Den Erfolgslauf wollen die Oberländer auch gegen Lustenau prolongieren und in der Tabelle weiter aufrücken. Auf die Lustenauer wartet somit ein heißes Derby, bei dem es nicht nur um die drei Punkte, sondern auch um die Vorherrschaft im Ländle geht. Spielbeginn in der Vorarlberg-Halle ist am Samstag um 19.30 Uhr.