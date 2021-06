Erstes Bundesland schaltet wieder auf "grün"

Nach Monaten wird erstmals ein Bundesland wieder auf "grün" geschaltet. In der Steiermark heißt es demnach "sehr geringes" Risiko - Vorarlberg und alle anderen Bundesländer bleiben gelb-grün.

Die Steiermark wird ihrem Ruf als "Grüne Mark" gerecht. Erstmals seit Monaten ist am Donnerstag nach APA-Informationen ein Bundesland auf der Corona-Ampel auf "grün" geschaltet worden. Damit herrscht in der Steiermark quasi amtlich "sehr geringes" Risiko, sich mit Corona anzustecken. Im Rest des Landes gibt es geringes Risiko, also gelb-grün.

Zwei-Wochen-Trend fast überall rückläufig

Die Steiermark erfüllt als derzeit einziges Bundesland die Vorgabe, sowohl in der reinen Fallzahl als auch bei der risikoadjustierten Fallzahl unter fünf auf 100.000 Einwohner zu liegen. Nimmt man nur die risikoadjustierte Zahl her, die auch Faktoren wie Alter der Patienten berücksichtigt, sind auch Kärnten und Oberösterreicher bereits in den grünen Sektor geschlüpft. Alle anderen Länder befinden sich in der gelb-grünen Zone, die geringes Risiko anzeigt. Der Zwei-Wochen-Trend ist außer im Burgenland und in Wien, wo die Zahlen stabil sind, überall rückläufig. Auf mittlerweile 3,6 Prozent geschrumpft ist das Systemrisiko an den Intensivstationen.