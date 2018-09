Erstes Auswärtsspiel für die VEU Feldkirch

Für die Feldkircher geht es am Samstag nach Zell zu den Eisbären.

Die Pinzgauer sind mit einem Kantersieg über das KAC Zweierteam in die Saison gestartet. Beim Heimdebüt empfangen die Salzburger nun die Montfortstädter in der Zeller Eishalle. Beide Mannschaften mental gestärkt durch einen Sieg im ersten Saisonmatch dürften mit breiter Brust in dieses Spiel gehen.