Erster Wintereinbruch

Bludenz. Den ersten Wintereinbruch haben wir heuer schon erlebt. Die Schneeräum-Mannschaft der Stadt Bludenz ist jeden Morgen voll im Einsatz

Arbeitsbeginn an schneereichen Tagen ist um vier Uhr morgens. 20 Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und der Gärtnerei rücken bei normalem Schneefall mit zwei LKW, zwei Traktoren, einem Kommunaltraktor und drei Gehsteigräumgeräten aus. Bis zu 200 Tonnen Split und 270 Tonnen Streusalz kommen dabei zum Einsatz. In Extremsituationen werden sowohl Personal als auch Gerätschaft angemietet. Ein intensiver Tag Schneeräumung kostet in Bludenz rund 15.000 Euro.