Erster WC-Stockerlplatz für Schnetzer/Feurstein

Das Radballduo vom RV Dornbirn wird nach Finalniederlage guter Zweiter.

Am 11. Juni 2022 fand in St.Pölten der 1. UCI Weltcup 2022 im Radball statt. Die Radball-Welt freut sich, daß nach langer Durststrecke endlich wieder die Weltcup-Serie gespielt werden kann. Der Verein ARBÖ Semket St.Pölten hat einen perfekten 1. Weltcup ausgerichtet und man hat den Mannschaften aus Deutschland, Schweiz, Ungarn, Tschechien und natürlich aus Österreich die Freude darüber sichtlich angesehen.

Maximilian und Philipp Schwendinger vom RV Sulz taten sich bei Ihrem ersten gemeinsamen Weltcup doch ein wenig schwer und so gingen in der Vorrunde alle Gruppenspiele verloren.

Das Finale zwischen Patrick&Stefan sowie der Mannschaft aus Schiefbahn/GER war eine Klasse für sich und es gingen die Angriffe beiderseitig ständig hin und her. Schiefbahn gelang jedoch die ersten 2 Tore und so mußten Patrick/Stefan dauernd einem Rückstand hinterherlaufen. Trotz toller Aufholjagd konnten die Beiden das Spiel jedoch nicht mehr drehen und durch einige unnötige Eigenfehler kam Schiefbahn immer wieder in gute Schusspositionen um ihre Führung zu verteidigen. Das Endergebnis von 6:4 für Schiefbahn war zwar für Patrick/Stefan unglücklich, jedoch können sie mit diesem tollen Start in die Weltcup-Saison mehr als zufrieden sein.