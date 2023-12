Erster Vorarlberger Verein in Brüssel

Sebastian Vogel über das Geschehen in Brüssel.

Der Lustenauer Sebastian Vogel ist seit einiger Zeit in Brüssel beim europäischen Komitee für Elektrotechnik zuständig. Zudem hat er den ersten Verein für Vorarlberger dort gegründet. „Ich bin nach Brüssel gezogen und habe Gleichgesinnte - Vorarlberger - gesucht und welche gefunden. Sie wollten auch welche kennenlernen“, erzählt er in der Sendung Vorarlberg LIVE „Mitten in Europa“. Obwohl es in Brüssel die größte Auslandsgemeinschaft an Vorarlbergern gibt, gab es bisher keinen Verein. „Deswegen dachte ich, man muss etwas machen“, sagt Sebastian Vogel. Inzwischen ist ein großes Netzwerk aus über 60 Menschen entstanden. „Aber man muss unterscheiden, wir sind ein Verein und keine formelle Vertretung von Vorarlberg.“