Erster Verkehrsunfall des Jahres gleich am Neujahrstag

Gleich am Morgen des Neujahrstags hat es den ersten Verkehrsunfall des Jahres in Vorarlberg gegeben. Er passierte gegen 08:50 Uhr in Hard. Laut Polizeiangaben fuhr ein Pkw auf der Rheinstraße auf der Höhe des ÖAMTC aus noch unbekannter Ursache gegen eine Straßenlaterne.