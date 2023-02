Erster Turniersieg brachte das EM-Ticket

Kräftiges Lebenszeichen vom KSK Klaus Youngster Paul Maier.

Mit 91 Starter aus zehn Nationen war das internationale U-17-Turnier im Griechisch-Römischen Stil „Croatia Open“ in Zagreb sehr stark besetzt. Dabei lieferte der KSK Klaus Youngster Paul Maier eine Talentprobe ab. Der erst 17-jährige Dafinser gewann sein erstes Turnier auf der europäischen Bühne und qualifizierte sich damit auch für die Ringer Europameisterschaften der U-17-Klasse. Unter den zwölf Teilnehmern in der 80 kg Gewichtsklasse behielt der Klauser die Oberhand. Im Finale gewann Maier gegen den Franzosen H. Sargsyan mit 5:4 nach Punkten knapp. Jeweils mit 6:1-Punkten ging erim Halb- bzw. Viertelfinale gegen den Ungarn A. Megyi und I. Nesadze aus Israel von der Matte. In der Qualifikation siegte Maier gegen den Serben Todosijevic mit 4:1 nach Punkten. Sein Landsmann Daniel Struzinjski wurde in der 55 kg Gewichtsklasse unter sieben Startern Sechster. Zwei klare 2:10-Niederlagen nach Punkten gegen den Serben Andrej Velisavljevic und den späteren Turniersieger Bende Olasz aus Ungarn sowie eine Schulterniederlage gegen den Franzosen Kyliane Eddouh stehen für Struzinjski zu Buche. Seine guten Trainingsleistungen kann der 15-jährige Klauser in den internationalen Wettkämpfen noch nicht umsetzen. Für Maier und Struzinjski warten bei den nationalen U-17-Titelkämpfen nächstes Wochenende in Vigaun die nächsten Aufgaben. Danach folgt ein internationales Trainingslager mit der Ö-Nationalmannschaft in Budapest (6. bis 10. März).TK