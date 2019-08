Erster Trailer zu neuer "Star Wars"-Serie vorgestellt

Da ist er endlich: Disney hat auf der D23-Expo den langersehnten Trailer zur ersten "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" veröffentlicht.

In Anaheim wurde am Freitag der erste Trailer von "The Mandalorian" vorgestellt.

Disney+ kommt

Der US-Konzern Disney geht im November mit einem eigenen Streamingdienst auf den Markt. Bei einer Präsentation vor 6.800 Gästen im kalifornischen Anaheim wurde am Freitag (Ortszeit) angekündigt, dass der Netflix-Rivale Disney+ am 12. November in den USA, Kanada und den Niederlanden an den Start gehen soll. Eine Woche später soll der Streamingdienst in Australien und Neuseeland verfügbar sein.