Erster Testsieg von VEU Feldkirch mit Mühe

Sieben Tore benötigte VEU Feldkirch im zweiten Test für den ersten Erfolg.

Mit einem 7:6 Heimsieg endete das zweite Vorbereitungsmatch gegen den EC Wil. Ohne Dylan Stanley, der beim Coaching unterstützte und Stefan Widmaier, der aus beruflichen Gründen fehlte, gewannen die Feldkircher verdient gegen die Eidgenossen. Mit dem längere Zeit Verletzten Kevin Puschnik fehlte somit eine komplette Sturmreihe im Lineup der Montfortstädter. Auch Matic Jancar konnte noch nicht ins Geschehen eingreifen, da ihm die Try Out Freigabe noch fehlt.

Nach vorsichtigem Beginn kamen die Hausherren im Verlaufe des Spiels immer mehr in Spiel- und Torlaune und erarbeiteten sich einen komfortablen Vorsprung, den man am Ende durch einige defensive Nachlässigkeiten aber wieder verspielte. So fiel der Sieg dann denkbar knapp aus. Im Tor hatten sich Alex Caffi und Dominik Divis die Arbeitszeit geteilt.

Weiter geht es bereits am nächsten Wochenende mit zwei Heimspielen gegen den EHC Winterthur (Swiss League – ehemalige Nationalliga B) am Freitag und Arosa (vierte Schweizer Spielklasse) am Samstag. Dann wenn alles nach Plan läuft wieder mit Dylan Stanley am Eis und Nic Zupancic an der Bande der VEU.