Kristoffersen in Val d'Isere voran - Frühes Ende für Strolz

Im ersten Männer-Slalom des Ski-Weltcup-Winters hat sich zur Halbzeit Henrik Kristoffersen an die Spitze gesetzt.

Der Norweger, der in der vergangenen Saison die kleine Kristallkugel gewonnen hatte, war am Sonntag in Val d'Isere den Hauch von 0,07 Sekunden schneller als sein Landsmann Lucas Braathen. Als bester Österreicher liegt Manuel Feller (+0,56) an der dritten Stelle. Auch Marco Schwarz befindet sich mit 0,75 Sekunden Rückstand im näheren Umkreis des Podiums.