Erster Saisonsieg für FFC Vorderland die Zielsetzung

Endlich nach 90 Minuten als Gewinner vom Platz gehen wollen Verena Müller und Co. in Altenmarkt in Niederösterreich

Der Liveticker vom Spiel SKV Altenmarkt vs FFC Vorderland

FFC Vorderland ist in dieser Saison nicht zu beneiden. Erstens fehlt noch der erste Saisonsieg. Zudem müssen Verena Müller und Co. lange Auswärtsfahrten in Kauf nehmen. Zum vierten Mal im sechsten Meisterschaftsspiel gastiert die Truppe von Trainer Leandro Simonelli im Osten Österreichs. Insgesamt legte Vorarlbergs Vertreter im Frauenfußball Oberhaus schon 4460 (!) Kilometer quer durch das Land Österreich zurück. Beim Siebten Altenmarkt/Triesting in Niederösterreich (1272 Kilometer hin und zurück) hofft FFC Vorderland endlich auf den ersten vollen Erfolg. Gespielt wird am Sonntag um 11 Uhr. Die Statistik spricht für die Niederösterreicherinnen: Drei Siege für Altenmarkt und zweimal endete das direkte Duell mit einem Remis, Vorderland hat in den bisherigen fünf Aufeinandertreffen den Platz noch nie als Sieger verlassen. „Wollen endlich gewinnen und sind topmotiviert. Die starken Leistungen von zuletzt müssen jetzt auch einmal belohnt werden“, so FFC Vorderland Coach Leandro Simonelli.Die Aufstiegsheldin Ysaura Viso Garido wird nicht mehr für FFC Vorderland spielen. Weil die Nationalspielerin aus Venezuela keine Ausreisegenehmigung erhielt, hat die Torjägerin vor Kurzem ein Angebot in Kolumbien wieder angenommen und geht dort auf Torjagd.