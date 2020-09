Erster Saisonsieg für die Feldkircher Handballdamen

Klarer Auswärtserfolg von Laura Seipelt und Co in Niederösterreich

Die Niederösterreicherinnen begannen ihr Spiel mit einer 5 plus 1 Deckungsvariante und nahmen Schneider damit aus dem Spiel. Die restlichen fünf konnten die dadurch entstandenen Räume in der Abwehr gut nutzen, jedoch machte man sich mit vielen technischen Fehlern das Leben selbst schwer. In der Abwehr stimmte die Abstimmung noch nicht und die Damen bekamen wenig Zugriff. Katja Rauter im Tor verhinderte schlimmeres, jedoch war man nach 20 Minuten schon mit 6 Toren im Rückstand (11:5). Dann wendete sich das Blatt und die Abwehr und Torfrau nagelten das Tor bis zur Halbzeit zu. Kontinuierlich und ruhig konnten Bälle gewonnen und in Tore umgemünzt werden, sodass zur Halbzeit nur noch ein 11:9 auf der Anzeigentafel stand.

Jegenyes und Co. wussten, dass sie das Zeug dazu hatten, dieses Spiel zu drehen und glichen nach Seitenwechsel binnen 90 Sekunden aus (11:11). Im Angriff blieben die Montfortstädterinnen ruhig und warteten auf ihre Chancen. Mit einer konzentrierten Abwehrleistung und einer starken Piri Bartek im Tor konnte das Spiel bis zur 43. Minute ausgeglichen gestaltet werden (16:16). Das sollte allerdings der letzte Ausgleich von Wr. Neustadt sein. Von Minute zu Minute wurde klarer, dass die Feldkircherinnen das Spiel unter Kontrolle hatten und den Sieg nicht mehr aus der Hand geben würden. Konsequent und an den richtigen Stellen mit viel Tempo konnte ein verdienter, obwohl hart erkämpfter Auswärtssieg mit 21:29 gefeiert und die Punkte mit ins Ländle genommen werden.

Fazit: Was einmal mehr zu unterstreichen ist, ist die herausragende Teamleistung der Feldkircher Damen. Der Zusammenhalt und Kampfgeist ist enorm groß, reiste man doch mit nur 8 Feldspielerinnen an. Umso größer ist die Erleichterung und Freude über die ersten Punkte. In der nächsten Woche werden sich Mayer und Co. akribisch auf das erste Heimspiel der Saison gegen die MGA Fivers vorbereiten und freuen sich auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen. Alle in die Halle!