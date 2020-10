Erster positiver Corona-Test beim BL-Klub SCR Altach

Der Spieler befindet sich ohne Symptome in häuslicher Quarantäne.

Die routinemäßigen Corona-Testungen vor dem Auswärtsspiel gegen SK Rapid Wien ergaben ein positives Ergebnis. Ein Spieler aus dem erweiterten Kader des SCR Altach wurde positiv getestet und befindet sich ohne Symptome in häuslicher Quarantäne. Alle weiteren Testergebnisse fielen negativ aus.

Wie im Präventionskonzept der Bundesliga vorgesehen, begibt sich auch der Rest der Mannschaft in die Mannschaftsquarantäne. Das heißt, dass sich die Spieler nur zwischen ihrem Zuhause und dem Trainings- bzw. Spielort bewegen dürfen. Die zuständige Behörde und die Bundesliga wurden umgehend informiert.

Vor dem Spiel am Sonntag gegen Rapid wurde heute Morgen noch einmal getestet. Die Ergebnisse sind am Samstag zu erwarten. Eventuell wird dann das Spiel am Sonntag beim Rekordmeister Rapid Wien abgesagt und verschoben.