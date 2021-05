Erster Heimsieg für FFC Vorderland ist überfällig

Gegen den Vorletzten hat das Team um Trainerin Jessica Thies drei Punkte eingeplant.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FFC Vorderland vs Altenmarkt

Drei Remis und vier Niederlagen stehen in dieser Meisterschaft auf der Sportanlage Röthis bisher zu Buche. Vorderland hat vor dem Auftritt gegen den Tabellenvorletzten Altenmarkt/Triesting am Sonntag 10 Uhr vor erlaubten 100 Zuschauern in Röthis exakt doppelt so viele Punkte auf der Habenseite als die Niederösterreicherinnen. Seit neun Meisterschaftsspielen in Folge wartet Altenmarkt auf ein Erfolgserlebnis.