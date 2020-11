Erster Heimsieg für FFC Vorderland ist überfällig

In den letzten 90 Minuten des Jahres hoffen die Simonelli-Girls gegen Südburgenland auf einen vollen Erfolg

„Wir wollen mit einem vollen Erfolg und dem Selbstvertrauen in die lange Winterpause gehen. Nach dem Hinrundenabschluss hätte meine Mannschaft dann das Ziel erreicht. Der Lohn einer monatelangen harten Arbeit würde dann zum Finish doch belohnt werden“, sagt FFC Vorderland Coach Leandro Simonelli (47). Gegen den Tabellenvorletzten Südburgenland haben Verena Müller und Co. sowieso Punkte fix eingeplant. Die Statistik spricht für Vorderland im direkten Vergleich gegen Südburgenland. Zwei Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage bezog Vorderland und ein Torverhältnis von 11:7. Mittelfeldspielerin und Liechtenstein Nationalspielerin Felicia Frick kehrt nach ihren gesundheitlichen Problemen zurück ins Aufgebot. Mit dem ersten Heimerfolg in dieser Saison könnte Vorderland sogar auf dem fünften Tabellenplatz überwintern. Aus den ersten drei Partien auf eigener Anlage steht nur ein Zähler auf der Habenseite. Nach dem 1:0-Sieg beim Schlusslicht Wacker Innsbruck will FFC Vorderland auch das zweite Sechspunktespiel gewinnen und die Abstiegssorgen schon früh ad acta legen. Ankick im Geisterspiel ohen Zuschauer am Sonntag um 11 Uhr in Röthis.