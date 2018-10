Erster Heimsieg für Feldkirchs Handballer

Die Feldkircher Landesliga-Herren feierten Ihren ersten Heimsieg vor heimischem Publikum.

Die Mannschaft von Zoltan Balogh war hoch motiviert den zweiten Sieg einzufahren, das spürte man schon beim Aufwärmen. Man ging mit einer ganz anderen Ein­stell­ung in die Partie wie in den Spielen zuvor. Aufgeben gab es für die Blau-Weißen am Samstag Abend nicht und das zeigten Springhetti & Co. Auch ständig während der 60 Spielminuten.

Obwohl die Gäste aus Deutschland sich in der Anfangsphase mit 3:5 absetzen konnten, drehten die Hausherren das Spiel innerhalb von wenigen Minuten um und es gab einen kräftezehrenden aber spannenden Schlagabtausch. Durch zwei schnelle Kontertore der Gäste konnten diese mit einem Spielstand von 16:18 in die Halbzeitpause gehen.

Die BW-Herren gaben sich aber nicht geschlagen und starteten hoch motiviert in die zweite Halbzeit und konnten durch eine stabile Abwehr schnelle Konter­tore erzielen. In der 40 Minute gingen die Feldkircher dann erstmals in Führung und gaben diese auch nicht mehr aus der Hand. Auch wenn die letzten Spielminuten nochmals spannend wurden und die Bad Saulgauer in der 59. Minute noch zum Unentschieden ausgleichen konnten, machten unsere Nummer 24, Lars Springhetti, und unser Tormann Tim Gangloff die entscheidenden beiden Tore in der letzten Spielminute. So konnte man mit einer großartigen Mannschaftsleistung und mit der richtigen Einstellung den ersten Heimsieg (35:33) einfahren.