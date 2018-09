Erster Heimsieg für die Bregenzer Handballer

In einer aus Bregenzer Sicht unnötig spannenden Partie setzt sich das Heimteam schlussendlich mit 28:25 (15:9) durch.

Bregenz beginnt mit einer offensiven 5:1 Deckung und Ralf Patrick Häusle im Tor. Die Anfangsphase geht an die Kremser, die nach 7 Minuten mit 2:5 in Führung liegen. Bei drei Stangentreffern von Mitkov und Kikanovic fehlt das Glück, erst der vierte Lattentreffer findet dann auch den Weg ins Kremser Tor. Bregenz findet aber weiterhin nicht ins Spiel und Trainer Jörg Lützelberger versucht nach 15 Minuten, mit dem ersten Timeout des Spiels, etwas Ruhe in seiner Mannschaft zu finden. Frühstück führt sein Team zu einer 12:9 Führung und in doppelter Unterzahl pariert Goran Aleksic einen 7 Meter , worauf die Bregenzer ihren Lauf auf 15:9 fortsetzen.

Krems startet auch in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelschlag zum 15:11 besser, doch Vlatko Mitkov lässt mit seinen Toren in dieser Phase nichts anbrennen. In Minute 40 trifft er bereits zum achten Mal gegen seinen Ex-Klub. Unnötige Ballverluste, die Krems in Tore ummünzte, veranlassten Lützelberger zu einer lautstarken Auszeit nach 45 Minuten. Dies änderte nichts an der Aufholjagd der Wachauer und so stand es plötzlich nur noch 24:23 für die Gastgeber. Wieder war es Mitkov, der den Bann brach. In den letzten Minuten fängt sich Bregenz wieder und erspielt sich trotz zweier roter Karten für Coric und Gangl den verdienten ersten Heimsieg in dieser Saison.