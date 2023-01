Erster gegen Letzter, aber Punkten will man trotzdem

Schlusslicht Pioneers Vorarlberg gastiert beim Leader und Meister Salzburg.

Fr, 27.01.2023, 19:15 Uhr: EC Salzburg – BEMER Pioneers Vorarlberg

Referees: HLAVATY, HRONSKY, Nothegger, Wimmler

Titelverteidiger EC Salzburg kann am Freitag das Ticket für die Playoffs lösen. Der Tabellenzweite muss für den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug um zumindest einen Punkt mehr als der EC-KAC holen. Gegen Tabellenschlusslicht BEMER Pioneers Vorarlberg waren die Red Bulls in zwei von drei Saisonduellen siegreich. Insgesamt gewann Salzburg die vergangenen vier Spiele, die Pioneers waren in zwei der vergangenen fünf Begegnungen siegreich. Zu Hause ist RBS eine absolute Macht, mit lediglich vier Niederlagen aus 21 Spielen. Die vergangenen acht Partien vor heimischem Publikum konnten die Mozartstädter allesamt für sich entscheiden. Die Pioneers wiederum waren lediglich in vier ihrer 14 Auswärtsspiele siegreich. Bei den Red Bulls kehrte Ty Loney in absoluter Topform in die Mannschaft zurück. Der US-Amerikaner, der nach einer langen Verletzungspause erst am 8. Jänner sein Saisondebüt gab, verbuchte in allen sieben Einsätzen einen Punkt (4G / 3A). Die Red Bulls müssen weiterhin auf Troy Bourke, Dominique Heinrich, Peter Hochkofler und Nicolai Meyer verzichten. Andrew MacWilliam, Thomas Raffl und Aljaž Predan sind aber wieder fit, nachdem sie in den letzten beiden Spiele angeschlagen bzw. krank pausieren mussten.