Erster Frühschoppen nach der langen Covid-Pause

STALLEHR. Die Musikanten der Harmoniemusik wünschten sich schon lange den ersten Frühschoppen herbei.

Da es an diesem Tag leicht regnete wurde der Stallehrer Festplatz kurzerhand in eine Zeltstadt umgewandelt und wetterfest gemacht. Weder das nasse Wetter, noch die Registrierung und die 3 G Kontrollen schreckten die Besucher ab und somit konnten sehr viele Besucher mit den Musikanten den Frühschoppen genießen. Am Nachmittag heizte dann die „MUTALmusig“ noch die Stimmung weiter auf und es verlängerte sich der Frühschoppen stimmungsvoll bis in den frühen Abend.