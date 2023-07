Erster FC-Stickertausch

Der FC Lustenau veranstaltete am Donnerstagnachmittag die erste offizielle FC-Stickerheft-Tauschbörse.

Lustenau. Über einen Monat schon sammeln die Nachwuchskinder beim FC Lustenau eifrig die Sticker für das FC-Sammelalbum, designt im Panini-Stil. In den Lustenauer Tabaktrafiken und im FC Stüble waren die Aufkleber erhältlich. Jeder Spieler der Kampfmannschaft, der verschiedenen Altersgruppen aber auch Trainer, Sponsoren und FC-Verantwortliche wurden auf Stickern abgebildet und konnten in das Album eingeklebt werden. Besonders unter den Kindern brach ein richtiges Sammelfieber aus (die VN berichteten). Nun veranstaltete der FC Lustenau seine erste offizielle Tauschbörse am Fußballplatz. Dort konnten die Spieler sich selbst oder auch den Mitspieler-Freund als Sticker finden, tauschen und schlussendlich in dem eigenen Sammelheft verewigen. „Hast du den Stefan mittlerweile gefunden?“, fragte Benjamin Hörl seinen Fußballkollegen. Doch nicht nur die Kinder tauschten intensiv miteinander, auch deren Eltern waren hochkonzentriert bei der Suche nach den fehlenden Bildern.