Erster EHC Lustenau-Test gegen Chur in Dornbirn

Am Donnerstag Abend um 20.00 Uhr startet der EHC Lustenau in die Testspiel-Serie für die bevorstehende Alps Hockey-League Saison 2023/24. Gegner dabei ist der EHC Chur. Da sich die Schweizer in Vorarlberg auf Trainingslager befinden, wird das Spiel in der Messehalle Dornbirn ausgetragen. Seitens des EHC Lustenau soll der gesamte zur Verfügung stehende Kader zum Einsatz kommen, sodass sich das Trainerteam erste Eindrücke der Mannschaft machen kann.

Endlich ist es soweit: die Mannschaft des EHC Lustenau – gespickt mit gesamt 18 Vorarlbergern – absolvierte in der letzten Woche das erste Eistraining - nun steht am Donnerstag der erste Härte-Test auf dem Programm. Gegner in der Messehalle Dornbirn ist der EHC Chur. Die Schweizer belegten in der vergangenen Saison in der MyHockey League (dritthöchste Liga in der Schweiz) hinter dem EHC Thun den zweiten Endrang, und stellen auch in der kommenden Saison eine starke Mannschaft.