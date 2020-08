Erster Covid-19-Fall im Vorarlberger Unterhaus

1b-Spieler von SC Hohenweiler ist positiv getestet worden. Zweite Kampfmannschaft der Leiblachtaler in häuslicher Quarantäne.

Jetzt hat auch der Vorarlberger Amateurfußball seinen ersten Covid-19-Fall. Ein Spieler (Name der Sportredaktion bekannt) der 1b-Mannschaft wurde am letzten Montag positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich wie seine zwölf Mitspieler bis zum kommenden Dienstag in häuslicher Quarantäne.