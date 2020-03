Erster Coronavirus-Fall im Allgäu

Das Coronavirus hat das Allgäu erreicht. Ein Mitarbeiter von DMG Mori ist positiv auf das Virus getestet worden. Der Standort Pfronten wird nun für Montag und Dienstag komplett geschlossen.

Unmittelbar nach dessen Kenntnis entschied sich das Unternehmen für die komplette Schließung des Standortes Pfronten am Montag und Dienstag, 2. und 3. März. Die Standortschließung beziehe sich auf alle DMG Mori-Konzerngesellschaften in Pfronten und alle dortigen Beschäftigten, heißt es in der Mitteilung.