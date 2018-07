Erster Burger King im Rheintal öffnet

An der Raststätte St.Margrethen Süd öffnet laut "fm1today.ch" am 16. Juli ein Burger King. Mit dem neuen Restaurant kommen auch 40 Arbeitsplätze in die Region.

Wie Burger King mitteilt, wird am 16. Juli das 54. Burger-Restaurant in der Schweiz eröffnet. Direkt bei der Raststätte St.Margrethen Süd sollen Burger-Liebhaber auf ihre Kosten kommen.

Im Innen- und Aussenbereich finden rund 90 Gäste Platz. «Mit der Eröffnung des neuen Standorts entstehen 40 neue Arbeitsplätze in der Region», heißt es gegenüber “fm1today.ch”. Das Fast-Food-Restaurant wird an 365 Tagen im Jahr geöffnet sein.