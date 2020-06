Erster Besuch der Lindauer Oberbürgermeisterin in der Landeshauptstadt

Bregenz (BRK) – Am Montag, 15. Juni, kam es im Bregenzer Rathaus zu einer Begegnung zwischen Bürgermeister DI Markus Linhart und seiner Amtskollegin aus Lindau, Dr. Claudia Alfons.

Dr. Claudia Alfons wuchs in Lindau auf. Nach dem Abitur 2002 studierte sie in Würzburg und Freiburg Rechtswissenschaften und schloss ihr Studium 2009 ab. Von 2011 bis 2014 praktizierte sie als Rechtsanwältin in einer Münchner Kanzlei. Danach war sie Richterin in Augsburg und München sowie dort bis zuletzt als Abgeordnete im Bundesjustizministerium tätig. Seit 1. Mai 2020 ist Alfons neue Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau. „Die Freude über offene Grenzen ist auch bei mir groß. Ein reger und ständiger Austausch zwischen den Städten Bregenz und Lindau ist nicht nur in den Bereichen Kultur und Tourismus sehr wichtig, es stehen auch neue Bereiche der Kooperation an,“ so Oberbürgermeisterin Alfons.