Erster Auftritt in der Feldkircher Vorarlberghalle

VEU Feldkirch testet erstmals zuhause gegen einen starken Schweizer Klub

Am Dienstag steigt das Heimdebüt der VEU Feldkirch in der Pre Season mit dem Spiel gegen die GCK Lions. Das Farmteam der ZSC Lions aus Küsnacht, spielt wie der letzte Gegner der VEU, der EHC Winterthur, in der Suisse League, der zweiten Division im schweizerischen Eishockey.