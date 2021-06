Erster aktiver NFL-Profi outet sich als schwul

Als erster aktiver Profi aus der National Football League (NFL) hat Carl Nassib von den Las Vegas Raiders seine Homosexualität öffentlich gemacht.

"Was geht Leute, ich wollte nur kurz einen kurzen Moment nutzen und sagen, dass ich schwul bin. Ich wollte das schon seit einiger Zeit tun und fühle mich endlich wohl damit, es loszuwerden", sagte der Defensive End in einem am Montag auf Instagram veröffentlichten Video.