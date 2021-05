Erster Abschnitt der Emmebach-Revitalisierung abgeschlossen

Bei der Renaturierung des Emmebachs in Altach konnte Ende März 2021 der erste Abschnitt abgeschlossen werden.

Die Arbeiten für die erste Baumaßnahme der Emmebach-Revitalisierung erstreckten sich dabei über eine Länge von eineinhalb Kilometern vom Absperrbauwerk der Rückhalteanlage Koblacher Kanal (Schleuse Rheinauen) bis knapp zur Autobahnüberführung Wiesstraße in Altach. Im Zuge dieser ersten Phase wurde eine linksufrige Aufweitung des Bachquerschnitts in Richtung Autobahn A14 umgesetzt und zusätzlich eine standortgerechte Kiessohle eingebaut. An geeigneten Böschungsbereichen wurden entsprechende Trockenstandorte geschaffen und in weiterer Folge auch Feuchtbiotope errichtet. Im Herbst werden für eine bessere Beschattung am rechten Bachufer geeignete Bäume gepflanzt und dazu wird entlang des Ufers (Schleuse Hohenems bis zum Stadion Schnabelholz) auch ein Radweg entstehen und somit der Komfort für Radfahrer und Fußgänger erhöht.