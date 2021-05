Erster Abgang für die Dornbirn Bulldogs ist fix

Stürmer Emilio Romig verlässt die Suikkanen-Truppe und wechselt zu einem Ligakonkurrenten

Bis zu seinem 16 Lebensjahr spielte Emilio Romig in Wien und wechselte 2008 nach Tschechien zu Zlin. Beim tschechischen Klub wurde er U20 Meister und verfeinerte seine spielerischen Fertigkeiten. 2011 folgte der Sprung nach Übersee zu den Indiana Ice. Dort spielte der 175 cm große Stürmer in der United States Hockey League, der wichtigsten amerikanischen Juniorenliga. Ab dem Jahr 2013 studierte der Österreicher an der University of Denver und konnte im Bundesstaat Colorado mit der College-Mannschaft den Titel in der NCAA gewinnen. Sein erstes Profijahr verbrachte Emilio anschließend bei den Colorado Eagles in der EHCL. Im Frühjahr 2018 ging es dann für den Österreicher zurück in die Heimat. Bei den Vienna Capitals konnte der Wiener 37 Punkte holen und wechselte 2019 ligaintern zu den Dornbirn Bulldogs. Beim DEC konnte Romig 57 Punkte in zwei Saisonen erzielen und wird nun für die Steinbach Black Wings auflaufen. (Black Wings Linz)