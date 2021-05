Seit vergangener Woche stehen auch die Diplom- und Reifeprüfungen an der HTL Dornbirn im Mittelpunkt.

Erste Woche Vollbetrieb in HTL Dornbirn

Schüler und Lehrpersonen freuen sich über die Rückkehr zum „fast“ normalen Schulalltag.

Dornbirn. Nach Monaten des Distance Learnings, Hybridunterrichtes und Schichtbetriebs war es letzte Woche soweit – der Vollbetrieb startete in den Schulen- Auch an der HTL Dornbirn zeigte man sich erleichtert.

Das Corona-Krisen-Koordinations-Team der Schule hatte sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, damit alle wieder gut ankommen und trotz großer Wiedersehensfreude die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden konnten.

Auch wenn viele Schüler sich schon gut an den neuen Rhythmus gewohnt hatten und schon nervös waren, wie sie mit dem Umstieg auf eine 5-Tage-Präsenz-Woche in gut gefüllten Klassen umgehen würden, so war die Freude darüber, endlich alle aus der Klasse „live“ wiederzusehen, schlussendlich doch größer als alle Bedenken.

Kreative Lösungen

„Ich bin glücklich, dass ich so ein gutes Team um mich habe – wir haben uns auf allen Ebenen ausgetauscht und versucht, alle Bedürfnisse und Umstände in unsere Entscheidungen miteinfließen zu lassen. Der Austausch mit allen Schulpartnern ist dabei unheimlich wichtig, damit man alle Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren kann“, so Direktor Michael Grünwald.

In der HTL Dornbirn hat jede Klasse durchschnittlich 37 Stunden Unterricht in der Woche und da bedeutet das Tragen der FFP 2 Masken natürlich eine zusätzliche Anstrengung zum konzentrierten Mitarbeiten während des Unterrichts. Daher hat die Schule beschlossen, auch die Möglichkeit des Unterrichts im Freien zu erschließen. Einerseits findet der Sportunterricht hauptsächlich draußen statt – die Laufwege entlang der Ach sind dafür ja prädestiniert und die Schüler gehen bei jeder Witterung gerne raus, denn eine Maskenpause ist in diesen Tagen wirklich eine willkommene Abwechslung. Andererseits hat die Abteilung Maschinenbau & Innovationsmanagement eine Lösung konstruiert, damit Schultische von nur einer Person einfach nach draußen transportiert werden können.

Matura in Corona-Zeiten