Erste Vergaben für Neubau des Bildungszentrums Fellengatter

Das zukunftsweisende Bauprojekt für Kinder und Schüler geht voran: Die Gemeindevertretung hat bei der Sitzung am 29. September 2022 erste Vergaben im Umfang von rund 867.000 Euro einstimmig beschlossen.

An dieses Büro wurden bei der Sitzung der Gemeindevertretung auch die Arbeiten für die notwendigen weiteren Detailplanungen vergeben. Mit ihrer Arbeit beginnen kann sofort auch das Dornbirner Fachbüro gbd, das mit der Projektsteuerung beauftragt worden ist. Von Anfang an mit an Bord sind auch die Firmen Lenz, Spektrum, pulswerk und das Energieinstitut, welche ihre geballte Kompetenz gemeinsam für eine möglichst nachhaltige Umsetzung des Bauvorhabens einbringen: Das war der Gemeindevertretung von Anfang an ein wichtiges Anliegen.