Erste Standortbestimmung für Triathlet Leon Pauger

Der Bregenzer startet in Spanien in die neue Saison

Triathlet Leon Pauger aus Bregenz startet beim Continentalcup in Mellila (ESP) in die neue Saison. Der Startschuss fällt um 19 Uhr Ortszeit. Auf dem Programm steht eine Sprintdistanz über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Der Wettbewerb in der spanischen Enklave an der nordafrikanischen Mittelmeerküste mit einer Landgrenze zu Marokko ist hochkarätig besetzt - gibt es doch aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen wenige Möglichkeiten für die Profis, sich zu vergleichen. Unter anderem stehen die Franzosen Léo Bergere und Dorian Coninx am Start - beide zählen bei den olympischen Spielen in Tokio zum erweiterten Favoritenkreis um die Medaillen.