Erste Standortbestimmung für die Lions

Dornbirns Basketball-Team steckt mitten in der Vorbereitung.

Dornbirn. Die Raiffeisen Dornbirn Lions sind seit 15. August in der Vorbereitung und schwitzen täglich für eine erfolgreiche Saison 22/23. Am kommenden Wochenende gibt es nun beim internationalen Turnier in Rosenheim eine erste Standortbestimmung. Das Team von Coach Tsirogiannis brennt nach drei harten Trainingswochen auf den ersten Einsatz. Beim Turnier In Rosenheim treffen die Löwen zunächst auf MTV Schwabing München. Im zweiten Spiel kreuzen die Gastgebender Rosenheim Spartans mit Ligakonkurrent Kufstein Towers die Klingen. Die beiden Sieger bestreiten dann das Finale. Für Coach John Tsirogiannis ist das Turnier nicht nur eine willkommene Abwechslung zum Trainingsalltag, sondern auch ein erster Test: „Nach drei Wochen sehr harter Arbeit in den Bereichen Kraft, Ausdauer und Taktik starten wir mit unserem Team traditionell beim Turnier in Rosenheim. Bis jetzt läuft die Vorbereitung ohne Probleme und ich hoffe, wir können mit derselben Intensität weiterarbeiten. Die Mannschaft freut sich jetzt auf die ersten Spiele und die Coaches werden einen ersten Eindruck bekommen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt.“