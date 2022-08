Erste Standortbestimmung der VEU Feldkirch

Im Westderby trifft die Sticha-Truppe auf Innsbruck.

Mit dem ersten Testspiel gegen die ÖEL Mannschaft des HC Innsbruck am Samstag startet die VEU Feldkirch ihr Vorbereitungsprogramm auf die erste Saison in der dritthöchsten Österreichischen Liga.

Die Mannschaft von Headcoach Thomas Sticha, deren Grundgerüst aus der U18 Kooperationsgemeinschaft des EHC Lustenau und der VEU Feldkirch besteht, wird durch einige erfahrene Cracks ergänzt. Auch Spieler der BEMER Pioneers Vorarlberg können in der ÖEL Mannschaft zum Einsatz kommen.

Der erste Gegner sind die Haie aus Innsbruck, die sowohl eine ICE League Mannschaft stellen, also auch eine zweite Mannschaft in der ÖEL an den Start schicken. Die Innsbrucker gehören wie die VEU, Hohenems, Wattens, Kundl, und Kufstein zur Gruppe West.