Erste Saisonniederlage für Emser Hockey-Cracks

Ausgerechnet im ersten Halbfinalspiel der Ö-Eishockeyliga setzte es für die Steinböcke eine Niederlage.

Hohenems. 21 Spiele lang dominierte der SC Hohenems das Geschehen in der Ö-Eishockey Liga und feierte ebenso viele Siege. Im ersten Halbfinalspiel gegen die Kapfenberg Kängurus mussten sich die Cracks rund um Coach Bernd Schmidle am Samstag in Leoben aber erstmals geschlagen geben.

Unsicherer Titelfavorit

Dabei war den Emser Hockey-Cracks die lange Busfahrt in die Steiermark zu Beginn des Spieles deutlich anzumerken und das nutzten die Gastgeber in der Eishalle Leoben gnadenlos aus. Mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie brachte Dominik Wassermann die Kapfenberger bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Die Kängurus spielten weiter druckvoll nach vorne und Ramsbacher und Hoppl sorgten dann gar für die komfortable 3:0 Führung der Steirer. Kurz vor der ersten Pause schrieben aber auch die Steinböcke auf der Anzeigentafel an und Marcel Wolf fälschte die Scheibe zum 1:3 Pausenstand ab.

HSC kämpfte sich ins Spiel

Blitzstart der Kapfenberger auch in den Mittelabschnitt und die Kängurus ließen sich eine weitere Überzahl-Chance nicht entgehen. Spielertrainer Kris Reinthaler passte genau auf das Blatt des vor dem Tor freistehenden Stefan Trost, der zum 4:1 abzog. Die Emser kämpften sich immer besser ins Spiel und in der 30. Minute netzte Marcel Wolf in Überzahl zum 2:4 Anschluss ein. Das Match war nun wesentlich offener, doch noch vor der zweiten Pause bauten die Kapfenberger die Führung erneut aus – Florian Hoppl zog aus dem Slot ab und Dominik Wassermann verwertete den Nachschuss aus kurzer Distanz zum 5:2.

Verdienter Sieg für Kapfenberg

Auch im Schlussabschnitt boten beide Teams ein gutes, temporeiches Spiel und Pierre Graf erzielte in einem weiteren Powerplay die 6:2 Führung für den KSV. Es folgte eine dramatische Schlussphase – in der 56. Minute verkürzte Hohenems durch Thomas Auer bei angezeigter Strafe gegen Kapfenberg auf 3:6 und direkt im Anschluss netzte Julian Grafschafter nach einem schnellen Konter zum 4:6 ein. Kapfenberg konnte sich schnell wieder fangen und drei Minuten vor Spielende sorgte Pierre Graf mit einem strammen Schuss ins Kreuzeck für den 7:4 Endstand. „Kapfenberg hat heute verdient gewonnen. Wir hatten zuwenig Zug aufs Tor und haben die Scheibe oft zu einfach verloren. Aber es folgen nochmals 60 Minuten wo wir alles besser machen müssen“, so HSC Coach Bernd Schmidle, der bereits auf das Rückspiel am kommenden Samstag im Eisstadion Hohenems blickte. MIMA

KSV Eishockey – SC Hohenems 7:4 (3:1, 2:1, 2:2)