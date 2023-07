Erste Primaria im LKH Feldkirch

DDr. Silvia Brunold, bislang interimistische Leiterin des Fachbereichs für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am LKH Feldkirch, steht der Abteilung seit dem 1. Juli als Primarärztin vor.

Seit Monatsbeginn ist an dieser Abteilung mit DDr. Silvia Brunold nun die erste Primarärztin im größten Krankenhaus des Landes tätig. „Wir freuen uns, dass wir mit Frau Primaria DDr. Brunold eine ausgesprochene Spezialistin im Fachbereich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie für diese Funktion gewinnen konnten“, betonen Dir. Dr. Gerald Fleisch und Dir. Prim. Dr. Peter Fraunberger, Geschäftsführer der Vlbg. Krankenhaus-Betriebsges.m.b.H.. Für das Team änderte sich durch ihre Ernennung wenig: Bereits in den vergangenen drei Jahren war die neue Primaria mit der Aufgabe betraut, den Fachbereich nach dem Weggang des damaligen Primararztes als leitende Oberärztin letztverantwortlich interimistisch zu führen. In der herausfordernden Umstellungsphase gelang es ihr, das Team zu stabilisieren und ein hohes Patient:innenaufkommen zu bewerkstelligen.

Expertin für Spaltchirurgie

Interdisziplinäre Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor

Größten Wert legt die Abteilungsvorständin auf Teamfähigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit, um selbst komplexe Behandlungsfälle optimal versorgen zu können: „Gemeinsam mit den Abteilungen für HNO, Plastische Chirurgie und Neurochirurgie führen wir beispielsweise Tumorresektionen im Kopf- und Halsbereich sowie die damit verbundenen Wiederherstellungseingriffe durch. Das hat sich in der Vergangenheit bereits vielfach bewährt.“ Ein ebenso großes Anliegen sei ihr die gründliche Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses sowie die stetige Weiterentwicklung des Leistungsangebots. „Schon heute führen wir beispielsweise traumatologische Eingriffe auf höchstem Niveau mit modernsten Materialien und vor allem zeitnah durch, um Patient:innen mit Gesichtsschädelverletzungen schnellstmöglich zu versorgen und so zu ihrer raschen Genesung beizutragen“, betont Prim. a DDr. Brunold. „Das ist auch in Zukunft unser Anspruch.“

Werdegang von Primaria DDr. Silvia Brunold

Bevor sie sich für das Medizinstudium in Innsbruck entschied, absolvierte die gebürtige Montafonerin zunächst die Ausbildung zur diplomierten Kinderkranken- und Säuglingskrankenschwester. In diesem Beruf arbeitete sie mehrere Jahre in der Station für Früh- und Neugeborene am LKH Bludenz. Im Rahmen der Ausbildung zur Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Universitätsklinik Innsbruck folgte das Studium der Zahnmedizin. An der medizinischen Universität war Prim.a DDr. Brunold anschließend als leitende Oberärztin der Kinderstation an der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie tätig, bevor sie 2013 als Oberärztin an das Landeskrankenhaus Feldkirch wechselte. Im Sommer 2020 übernahm sie die interimistische Abteilungsleitung, drei Jahre später folgte die Ernennung zur Primarärztin.