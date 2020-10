Erste Niederlage für den SC Admira Dornbirn bei Nachtragsspiel

SV frigo Ludesch besiegt den Herbstmeister der Vorarlbergliga.

Ludesch/Dornbirn. Was bisher noch keinem Team in der Vorarlbergliga gelang, schaffte der SV frigo Ludesch ganz überraschend beim Nachtragsspiel des 8. Spieltages in der Vorarlbergliga und sorgte damit für die erste Niederlage des SC Admira Dornbirn in der dieser Saison.