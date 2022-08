Erste Niederlage der Pioneers Vorarlberg

Habscheid-Cracks verlieren den Test zuhause gegen das Züricher Farmteam.

BEMER Pioneers Vorarlberg – GCK Lions 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Im dritten Testspiel erstmals geschlagen geben musste sich Liganeuling BEMER Pioneers Vorarlberg. Das Team aus Feldkirch unterlag zuhause dem GCK Lions mit 1:2. Die Gäste aus der Schweiz gingen mit einem 1:0 in die erste Drittelpause. Nach torlosen zweiten 20 Spielminuten, gingen die Lions im letzten Drittel zunächst mit 2:0 in Front, ehe auch die Pioneers trafen. Allerdings zu spät, denn der Ausgleich gelang den Vorarlbergern in der Folge nicht mehr.