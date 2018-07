Erste Montafoner Kulturnacht

Die Vernetzung der Montafoner Kultureinrichtungen und Kulturinitiativen ist gestartet

Es ist das erste gemeinsame Event von den Montafoner Museen, der MAP Kellergalerie, dem Hotel Felbermayer, dem Montafoner Kulturverein illlitz und den Montafoner Ressonanzen. Die Rede ist von der 1. Montafoner Kulturnacht, die am vergangenen Samstag in Schruns stattfand. Zur Eröffnung am Schrunser Kirchplatz gab es nach einer kurzen Ansprache des Leiters der Montafoner Museen Michael Kasper sogleich eine musikalische Einlage der Formation „Clarkwell“, die die musikalischen Klangmöglichkeiten des Alphorns mit Stimmen. Saxophon und Percussion ausloteten. In ihrem neuen Programm „Litui Tuter“ präsentieren sie eine zeitgemäße Form kreativer Alpinmusik.

Zahlreiche Highlights

Zudem begleiteten sie alle Besucher in das Kunstforum Montafon, das an diesem Abend eine Performance mit Alexandru Cosarca bot. Inspiriert durch die derzeitige Ausstellung „Queer“ hinterfragt der Performancekünstler die Geschlechterrolle, Identität und Sexualität im Zeitalter von Socialmedia, sowie auch den politischen Aspekt des eigenen Körpers. Die Besucher waren jedenfalls fasziniert von der außergewöhnlichen Darbietung im Kunstforum Montafon. Anschließend gab es ein Orgelkonzert mit Bruno Oberhammer in der Pfarrkirche Schruns, bevor das Open-Air Kino im Garten der MAP Kellergalerie „Midsummer Madness“ präsentierte. Um 23 Uhr gastierte sodann zum Abschluss noch der Pantomime Thiemo im Montafoner Heimatmuseum. Bei spärlicher Beleuchtung stellte er den Besuchern allein durch sein Pantomimenspiel in den unterschiedlichen Räumlichkeiten die Themen des Hauses vor.

Gute Abstimmung