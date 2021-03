Erste Mieter in der Schillerallee

Das neue Quartier an der Schillerallee in der Hohenemser Innenstadt steht vor der Fertigstellung.

Hohenems. Nur wenige Schritte vom Hohenemser Schlossplatz entfernt, entsteht derzeit das Quartier an der Schillerallee – Arztpraxen, Wohnungen, Geschäfte und eine öffentliche Tiefgarage sorgen so künftig für eine weitere qualitätsvolle Belebung im Hohenemser Zentrum.

Alle Wohnungen bereits verkauft

Trotz Coronakrise konnten die Arbeiten rund um das Großbauprojekt in Hohenems in den letzten Monaten größtenteils problemlos ausgeführt werden und auch die ersten Mieter sind bereits eingezogen. „Im Haus C wurden bereits alle Mietwohnungen bezogen und auch die Rechtsanwaltskanzlei ist in den vergangenen Wochen eingezogen. Im Haus B wurden alle Wohnungen verkauft, der Bezug ist für Ende April vorgesehen. Hier ist noch eine Gewerbeeinheit für Therapie, Dienstleister oder ähnlichem frei“, erklärt Geschäftsführer Markus Schadenbauer von der SH Bauträger GmbH.

Neue Brücke und Fußwege in der Innenstadt

Am Haus A – dem dreigeschossigen „Haus der Gesundheit“ – wird derzeit noch am Feinschliff gearbeitet und im Sommer werden hier eine Kinderarztpraxis, sowie ein Zahnarztinstitut ihre neue Heimat finden. „Zwei Einheiten sind in diesem Haus noch frei und es laufen Gespräche mit Ärzten für weitere Praxen“, so Schadenbauer. Auch im Außenbereich gehen die Bauarbeiten in die finale Phase und eine Brücke über den Emsbach, die das Areal direkt mit dem jüdischen Viertel verbindet, sowie neue Fußwege sorgen weiterhin für mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

Erste öffentliche Tiefgarage in Hohenems