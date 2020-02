Erste Infoveranstaltung: â€žHausapotheke mit Ã¤therischen Ã–lenâ€œ

Bludenz. Die beliebte Vortragsreihe „Gesundheit im Gespräch“ startet im Februar wieder mit vier Infoveranstaltungen im Rathaus Bludenz in die Frühjahrssaison. Referentinnen und Referenten bieten Informationen und Unterstützung rund um die Themenbereiche Gesundheit und Pflege.

Gestartet wird am Dienstag, 18. Februar, mit der Infoveranstaltung „Hausapotheke mit ätherischen Ölen“. Referentin Isabella Grass (in Kooperation mit „Pflege im Gespräch) informiert über ätherische Öle, deren Gewinnung und wie diese in der Hausapotheke verwendet werden können.

Die Stadt Bludenz lädt in Zusammenarbeit mit connexia im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gesundheit im Gespräch“ qualifizierte Referentinnen und Referenten rund um das Thema Gesundheit und Pflege ein.